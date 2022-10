Tych leków na ból zęba trzeba unikać

Dentyści powinni ograniczać przypisywanie opioidów na ból zębów. Nie są one ani najskuteczniejszą, ani najbezpieczniejszą metodą uśmierzania dolegliwości bólowych – przekonują naukowcy z Michigan State University College of Human Medicine.

W szeregu przypadków pacjent, zamiast leczenia stomatologicznego, otrzymuje receptę na środek uśmierzyć ból

Na ból zęba ibuprofen jest co najmniej równie skuteczny jak środki, które pod względem struktury i działania podobne są do morfiny

Niesteroidowe leki przeciwzapalne pozostają najskuteczniejszą, a zarazem najbardziej bezpieczną opcją w leczeniu ostrego bólu zębów

Opioidy i antybiotyki zamiast leczenia stomatologicznego

- Opioidy i antybiotyki są nadużywane w leczeniu bólu zębów dorosłych i dzieci – alarmuje dr Jeffrey Jones z Michigan State University College of Human Medicine.

Statystyki podwyższają pacjenci, którzy z bólem zęba udają się do szpitalnych izb przyjęć. Te jednak niezwykle rzadko wyposażone są w sprzęt stomatologiczny, w których pracują dentyści. Z tego powodu profesjonalna ocena stanu zdrowia jamy ustnej pacjentów jest rzadko przeprowadzana na miejscu.

Zamiast zabiegu - pacjent otrzymuje receptę na środek mający uśmierzyć ból. Ta tendencja jest niepokojąca, ze względu na lekooporność. Nie jest to jednak jedyny problem. Środki z grupy opioidów mogą prowadzić przyjmujących do uzależnienia się od leków.

Nawet 9 na 10 dorosłych i 6 na 10 dzieci, zgłaszających się z bólem zębów bez widocznych oznak infekcji, miało przepisane w szpitalach antybiotyki. Ponadto połowie dorosłych pacjentów zaordynowano opioidy - wyszczególniają autorzy raportu, który ukazał się w „American Journal of Emergency Medicine”.

Dentyści przepisują mniej opioidów, ale są wyjątki

Polskie Towarzystwo Stomatologiczne informuje o komunikacie, opublikowanym 9 października 2022 r. w czasopiśmie „Journal of Public Health Dentistry”. Wynika z niego, że amerykańscy chirurdzy szczękowo-twarzowi w latach 2016–2019, co prawda ograniczyli ordynowanie opioidów - i to aż o 20 proc. - jednak coraz częściej przepisywali pacjentom kodeinę, a zwłaszcza tramadol. Tymczasem oba te opioidy niosą ze sobą wysokie ryzyko uzależnienia, a zarazem nie wykazują pożądanej skuteczności w przypadku bólu zębów.

- Niesteroidowe leki przeciwzapalne pozostają najskuteczniejszą, a zarazem najbardziej bezpieczną opcją w leczeniu ostrego bólu zębów – przekonują naukowcy związani z Wydziałem Medycyny Ogólnej Uniwersytetu w Pittsburghu.

Liczba recept na opioidy spadła w USA w ostatnich latach o ok. 20 proc., w tym na hydrokodon o ok. 21 proc. (jest to opioid najczęściej ordynowany przez amerykańskich dentystów). Znacznie, bo o ok. 39 proc. zmalała liczba recept na oksykodon, natomiast o ok. 6 proc. wzrosła - na kodeinę, a w przypadku tramadolu wzrost ten wyniósł aż 24 proc.

Opioidy nie są najlepsze w uśmierzaniu bólu po ekstrakcji

Według badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Harvarda, to dentyści wiodą prym w przepisywaniu środków przeciwbólowych z grupy opioidów. Procedurą, przy której szczególnie szafują tymi lekami, jest ekstrakcja zęba.

Prof. Elliot Hersh, farmakolog z University of Pennsylvania twierdzi, że duża grupa dentystów przepisuje kombinację opioidów, które nie tylko są niepotrzebne, ale też mniej skuteczne niż inne środki przeciwbólowe.

– Opioidy nie powinny być lekiem pierwszego wyboru. Należy po nie sięgać tylko w szczególnych sytuacjach – przestrzega prof. Elliot Hersh. Naukowiec zapewnia, że na ból zęba ibuprofen jest co najmniej równie skuteczny jak środki, które pod względem struktury i działania podobne są do morfiny. Z danych naukowca wynika, że amerykańscy dentyści przepisują aż 12 proc. opioidów o natychmiastowym uwalnianiu