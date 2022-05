Czarny włochaty język po terapii antybiotykiem. Na te leki trzeba uważać

Czarny włochaty język może być skutkiem ubocznym brania antybiotyków. Wydłuża się lista leków, po których takie nieprzyjemne zmiany mogą się pojawić.

Dentyści obserwują, że antybiotyki (brane przez długi czas), zaburzają produkcję śliny i powodują suchość jamy ustnej

Zażywanie niektórych antybiotyków wywołuje niegroźną chorobę zwaną czarnym włochatym językiem

Lekarze opisali kolejny przypadek przebarwień na języku (tzw. czarny włochaty język (BHT) spowodowanych antybiotykoterapią u starszej kobiety

Czarny włochaty język po terapii antybiotykiem. Problem zaczął się od stanu zapalnego stawów dłoni

Opisano przypadek 69-letniej pacjentki, której język sczerniał pod wpływem długo przyjmowanych antybiotyków. Przypadłość tę lekarze określają jako czarny włochaty język (BHT od ang. Black Hairy Tongue).

Gdy pacjentka zauważyła ciemne przebarwienia na języku, zgłosiła się do kliniki przy University of Tsukuba Hospital w Japonii. Z jej dokumentacji medycznej wynikało, że codziennie przyjmowała doustny steryd na mieszaną chorobę tkanki łącznej, dolegały jej także cukrzyca, wysokie ciśnienie krwi, miała wysoki poziom cholesterolu i osteoporozę.

Co ważne, około trzy miesiące przed wizytą w klinice kobieta przeszła operację rekonstrukcyjną konieczną w leczeniu zapalenia ścięgna zginacza palca wskazującego i środkowego prawej ręki. Niestety nastąpiło powikłanie wskutek infekcji bakteryjnej Mycobacterium chelonae, jak wynika z opisu przypadku.

Kobieta musiała przyjmować przez sześć tygodni dożylnie tobramycynę i imipenemem oraz doustnie klarytromycynę. Po czym lekarze zmienili zestaw antybiotyków na doustną moksyfloksacynę i klarytromycynę.

W 10 dni później kobieta zauważyła zmiany w zabarwieniu swojego języka. Kiedy trafiła do kliniki, nie miała gorączki ani żadnych innych objawów. Nie zmieniała leków, nie stosowała preparatów ziołowych, nie paliła papierosów. Ponadto, poinformowała, że ​​nie używała żadnych skrobaczek do języka ani płynów do płukania ust.

Czarny język po antybiotykach. Na te leki trzeba uważać

Pacjentka miała prawidłowe parametry życiowe. Badanie jamy ustnej wykazało, że jej błona śluzowa była sucha, a na grzbiecie języka pojawiły się brązowe przebarwienia z wydłużonymi, nitkowatymi brodawkami językowymi. Kobieta nie miała próchnicy, nieświeżego oddechu, krwawienia z dziąseł.

Lekarze podejrzewali że ściemnienie języka mogło powstać pod wpływem jedzenia lub na skutek długiego przyjmowania antybiotyków. Obserwacja kobiety trwała przez dwa tygodnie, zaordynowano staranne przestrzeganie zasad higieny jamy ustnej wraz z czyszczeniem języka.

Niestety zmiany na powierzchni języka nie cofnęły się. Kobieta bała się kontynuować antybiotykoterapię, zaproponowano, by zażywała tylko klarytromycynę, gdyż moksyfloksacyna słabiej działa na bakterię M. chelonae ). Po odstawieniu moksyfloksacyny, w ciągu dwóch dni język pacjentki wrócił do normy.

Jakie antybiotyki powodują czarny język?

Kilka rodzajów antybiotyków, w tym penicylina i cefalosporyna, mogą powodować niezwykle łagodną chorobę, której objawem jest czarny, "włochaty" język. Jednak przypadek opisany jest pierwszym, takim powikłaniem wywołanym przez moksyfloksacynę, napisali autorzy pracy.

Moksyfloksacynę stosuje się doustnie w leczeniu zaostrzenia przewlekłego zapalenia oskrzeli, zapalenia płuc (z wyjątkiem ciężkich przypadków), ostrego bakteryjnego zapalenia zatok, oraz zapalenia narządów miednicy mniejszej o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu.

- Lekarze powinni zdawać sobie sprawę z czynników lub stylu życia, które mogą powodować czarny, włochaty język. Zanim pacjent rozpocznie terapię, powinien być poinformowany o ryzyku pojawienia się BHT, by nie przerwał przedwcześnie leczenia – podkreśla dr Mikiro Kato z Department of Infectious Diseases, University of Tsukuba Hospital w Japonii.

Przypadek został opisany w periodyku American Journal of Case Reports.

Czarny włochaty język, dolegliwość palaczy i miłośników kawy

Dolegliwość określana jako czarny włochaty język dotyka od 0,6-11,3 proc. populacji. Częstość występowania zwiększa się z wiekiem, gdyż wraz z długością życia kumuluje się negatywny wpływ różnego typu czynników oddziałujących negatywnie na błonę śluzową jamy ustnej. Język czarny włochaty powstaje w wyniku nadmiernego rogowacenia i wydłużania się brodawek na grzbiecie języka. Ciemne zabarwienie (czarne, brązowe, żółte, zielonkawe) jest skutkiem produkowanych przez bakterie porfiryn.

Co zwiększa ryzyko ciemnego zabarwienia na języku

- palenie papierosów

- nadużywanie alkoholu

- nadmiar mocnej kawy i herbaty

- niedostateczna higiena jamy ustnej

- suchość jamy ustnej

- długotrwałe terapie lekami

- nadużywanie środków do płukania jamy ustnej

- radioterapia okolic twarzoczaszki.

Najczęściej poza niepokojącym wyglądem języka nie ma żadnych innych dolegliwości, choć czasami może pojawić się także pieczenie języka, uczucie ciała obcego w jamie ustnej, halitoza.