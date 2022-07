Co robić, gdy boli ząb? Te leki przyniosą ulgę

Gdy ból zęba trwa dłużej niż 2 dni, trzeba pójść do dentysty. Można jednak skutecznie zmniejszyć cierpienie, oczekując na wizytę. Lepiej też wiedzieć, czego nie robić, by bólu nie spotęgować.

Ból zęba to jeden z najbardziej dotkliwych, jakich można doświadczyć

Nawet jeśli dolegliwości bólowe są słabe, mogą sygnalizować problem stomatologiczny, wymagający szybkiej interwencji lekarza dentysty

Jeśli boli żuchwa i towarzyszą temu dźwięki przypominające trzaski, przyczyną mogą być zaburzenia stawu skroniowo-żuchwowego

Jakie leki przeciwbólowe są skuteczne przy bólu zęba?

Kiedy zdecydowanie szukać porady lekarza dentysty:

ból zęba utrzymuje się od ponad dwóch dni,

trwa mimo przyjmowania leków przeciwbólowych

bólowi zęba towarzyszy podniesiona temperatura ciała, ból pojawia się przy nagryzaniu, dziąsła są zaczerwienione, w ustach utrzymuje się nieprzyjemny posmak

policzek lub żuchwa są opuchnięte.

Co robić, gdy boli ząb, a na wizytę u dentysty trzeba poczekać?

przyjmować leki przeciwbólowe,

płukać usta wodą z solą (nie jest to dobra metoda dla dzieci, gdyż mogą połykać wodę); skuteczna płukanka to pół łyżeczki soli rozpuszczonej w szklance ciepłej wody, płukać można wielokrotnie. Ale uwaga - wodę należy w całości wypluwać

płukać wodą utlenioną zmieszaną ze zwykła wodą w stosunku 1:1. To alternatywa dla słonej płukanki, i tu także ważne, by ją w całości wypluwać

smarowanie dziąsła przecibólowym żelem, zawiera benzokainę - środek znieczulający, daje ulgę na krótki czas,

można próbować delikatnie usuwać resztki pokarmu, które mogły utknąć wokół bolącego zęba, posługując się nicią dentystyczną,

należy jeść tylko miękkie pokarmy, unikać żucia bolącą stroną.

Czego zdecydowanie nie robić

Należy wystrzegać się jedzenia słodkich przekąsek, ale też bardzo gorących lub bardzo zimnych pokarmów. Nie należy też palić papierosów, gdyż to może jedynie spotęgować problemy stomatologiczne.

Jaki lek na ból zęba

Do walki z bólem zęba najczęściej stosuje się nieopioidowe leki przeciwbólowe. Takim jest ibuprofen. Ma silne działanie przeciwbólowe, w przeciwieństwie do paracetamolu, który działa przeciwzapalnie. Ibuprofen ma też wśród leków przeciwbólowych bez recepty najniższe względne ryzyko wystąpienia żołądkowo - jelitowych skutków ubocznych.

Pojedyncza dawka do samodzielnego leczenia wynosi 200 do 400 mg, maksymalna dawka dobowa wynosi 1200 mg przez co najwyżej cztery dni. Czysty ibuprofen jest słabo rozpuszczalny w żołądku i osiąga maksymalny poziom w osoczu ok. 90 minut po spożyciu. W przypadku lizyny ibuprofenu maksymalne stężenie w osoczu osiągane jest szybciej, gdyż związek ten lepiej się rozpuszcza. Dla szybszego działania dostępne są leki zawierające 400 mg ibuprofenu i odpowiednią dawkę lizyny.

Przy samodzielnym leczeniu wskazane jest ograniczenie dawki maksymalnie do 1200 mg na dobę przez cztery dni. Trzeba też pamiętać, że ibuprofen i substancje z tej grupy przeciwwskazane są dla osób z chorobą wrzodową przewodu pokarmowego, astmą oskrzelową, ciężką niewydolnością wątroby i nerek, niewydolnością serca oraz w III trymestrze ciąży.

Kwas acetylosalicylowy (ASA) nie jest zalecany w przypadku bólu zęba. Jej działanie polega na hamowaniu aktywności enzymów biorących udział w przemianie kwasu arachidonowego - cyklooksygenazy-1 (COX-1), cyklooksygenazy-2 (COX-2) oraz w mniejszym stopniu lipooksygenazy. Agregacja płytek krwi jest hamowana w procesie COX nawet przy pojedynczej dawce ASA. Ten typ oddziaływania, w przeciwieństwie do hamowania przez diklofenak lub ibuprofen, jest nieodwracalny. W efekcie zwiększona skłonność do krwawień utrzymuje się przez kilka dni, aż do wzrostu nowych płytek krwi. Zatem jest to niekorzystne zarówno przed, jak i po zabiegach stomatologicznych.

Na ból zęba można też stosować diklofenak. Środek ten ma silniejsze działanie przeciwbólowe niż ibuprofen w porównywalnej dawce, ale jest rzadziej stosowany. Ibuprofen został lepiej wypróbowany i przetestowany. Zatem diklofenak jest wskazany, ale zaleca się go do krótkotrwałego, okazjonalnego stosowania w dawce od 12,5 do 25 mg, do maksymalnej dawki dobowej 75 mg, nie dłużej niż przez cztery dni (wskazania z ulotku dołączonej do leku).

Przyczyny bólu zęba