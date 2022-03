Mapa gabinetów, w których dentyści leczą charytatywnie Ukraińców

Aktywnie działa strona internetowa www.dentysciukrainie.pl zawierająca bazę 468 gabinetów, oferujących bezpłatną pomoc uchodźcom z Ukrainy.

W każdym rejonie Polski jest gabinet stomatologiczny, w którym lekarze dentyści leczą uchodźców z Ukrainy charytatywnie (poza systemem NFZ)

Akcję dentyści Ukrainie wsparło Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Stronę z mapą gabinetów przetłumaczono na język ukraiński

Mapa gabinetów stomatologicznych leczących charytatywnie Ukraińców

- Według danych z 25 marca rano na interaktywnej mapie dentysciukrainie.pl zarejestrowało się 468 podmiotów w 250 lokalizacjach - poinformował infoDENT24.pl Łukasz Sowa (ewiDENTniepr). jeden z inicjatorów akcji.

W zasadzie już pierwszego dnia istnienia strony dentysciukrainie.pl zgłosiło się 50 dentystów chętnych do niesienia medycznej pomocy.

Przypomnijmy, że dentysciukrainie.pl to oddolna inicjatywa lekarzy dentystów o gorących sercach, którzy w kilkadziesiąt godzin od wybuchu wojny w Ukrainie postanowili leczyć uchodźców za darmo. Ci ludzie działają charytatywnie. W znakomitej większości nie mają podpisanych kontraktów z NFZ i nie liczą na refundację świadczeń z kasy publicznego płatnika.

Jednym z pierwszych lekarzy dentystów, który zaoferował pomoc potrzebującym Ukraińcom, był Kazimierz Szulist (Klinika Impladent, Nakło nad Notecią). Inicjatywa szybko zyskała sprzymierzeńców, a lista gabinetów gotowych wydłużała się z każdą chwilą.

Jak zgłosić uczestnictwo w charytatywnej akcji

Lekarze dentyści gotowi włączyć się w projekt mogą skorzystać z prostego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie.

Akcję wsparło Polskie Towarzystwo Stomatologiczne oraz partnerzy: Acteon, Marrodent, Medif, Biomedix, Exactus i agencja ewiDENTniepr.

- To zwykły gest solidarności, ale jakże ważny. Dziś wydaje się, że pomoc stomatologiczna to może nie być pierwsza potrzeba uciekających z Ukrainy, ale dobrze wiemy, że wkrótce może się to zmienić. W potrzebie będą dorośli oraz dzieci. Wiemy, że do Polski przyjeżdża wiele kobiet w ciąży. Specjalna mapa gabinetów, którą stworzyliśmy w witrynie www.dentysciukrainie.pl ma pomóc w lokalizacji placówki najbliżej miejsca przebywania. Przetłumaczyliśmy stronę na język ukraiński - informuje Krzysztof Powolny, pomysłodawca akcji.