To najlepsze zawody świata. Płacą najlepiej, a stresu mało. W TOP 20 dwa zawody medyczne

W tych zawodach płacą najlepiej, a stres jest najmniejszy. W TOP 20 są dwa zawody medyczne, w których równowaga pomiędzy zarobkami a stresem jest najkorzystniejsza. Co ciekawe zarobki w jednej z nich należą do najwyższych.

W rankingu 20 najlepszych zawodów, uszeregowanych według wysokości zarobków skorelowanych ze wskaźnikiem stresu znalazły się dwie profesje związane z branżą medyczną

Powodem prawdopodobnie jest to, że ,medycy mają wysokie zarobki, ale równie wysoki poziom stresu w pracy

Które zawody są najmniej stresujące i dobrze płatne? W top 3 są politolodzy, geografowie i matematycy

Najmniej stresujące i dobrze płatne zawody świata

W rankingu 20 najlepszych zawodów, uszeregowanych według wysokości zarobków skorelowanych ze wskaźnikiem stresu O*NET (w zakresie od 0 – brak stresu w pracy do 100 – ciągły najwyższy stres) znalazły się tylko dwie profesje związane z branżą medyczną i tylko jedna związana z leczenie pacjentów. Która i na jakiej pozycji?



Zawody uporządkowane zostały od najbardziej do najmniej stresujących. Przy czym w statystyce znajdują się stanowiska, które według bazy danych Bureau of Labor Statistics' Occupational Employment and Wage Statistics z maja 2020 r. umożliwiały uzyskanie rocznych zarobków w wysokości co najmniej 330 tys. zł (w przeliczeniu z dolarów). Różnice mogą uwidaczniać się w zarobkach, stres natomiast jest bardziej uniwersalnym wskaźnikiem.

Lista najlepiej płatnych zawodów w skorelowaniu z poziomem stresu

W rankingu najlepszych zawodów świata pod względem korelacji finansów i stresu są dwa zawody medyczne, to ortodonci i epidemiolodzy.

Ortodonci są na 20 miejscu, Ranking zaczynają ortodonci, a to oznacza, że zintegrowany wskaźnik: płace – stres plasuje ich gorzej niż 19 występujących po nich zawodów. Na pozycję tę trzeba popatrzeć przez pryzmat osiąganych dochodów.

Ortodonci są jednak jedyną profesją, w której średnia rocznych zarobków przekracza 1 mln zł. W pozostałych przypadkach dochody mieszczą się w przedziale od 330 tys. zł do 607 tys. zł. Ortodonci mają niestety najwyższy wskaźnik stresu 67 podczas gdy najwyżej plasująca się profesja – 57. W tym zestawieniu lepiej wypadają epidemiolodzy, chociaż zarobki mają niemal trzykrotnie niższe niż ortodonci. Okazuje się, ze wysoko w rankingu uplasowali się politycy.

Najmniej stresujące i dobrze płatne zawody świata. Ranking:

20. Ortodonci

Stres w pracy: 67

Średnia roczna pensja: 1,05 mln zł

19. Nauczyciele przedmiotów ścisłych w szkołach policealnych

Stres w pracy: 66

Średnia roczna pensja: 330 tys. zł

18. Informatycy

Stres w pracy: 66

Średnia roczna pensja: 576,4 tys. zł

17. Nauczyciele geografii w szkołach policealnych

Stres w pracy: 65

Średnia roczna pensja: 382,8 tys. zł

16. Inżynierowie środowiska

Stres w pracy: 65

Średnia roczna pensja: 426,8 tys. zł

15. Epidemiolodzy

Stres w pracy: 64

Średnia roczna pensja: 369,6 tys. zł

14. Statystycy

Stres w pracy: 64

Średnia roczna pensja:427,2 tys. zł

13. Ekonomiści

Stres w pracy: 64

Średnia roczna pensja: 528 tys. zł

12. Bioinżynierowie i inżynierowie biomedyczni

Stres w pracy: 63

Średnia roczna pensja: 431,2 tys. zł

11. Nauczyciele ekonomii w szkołach policealnych

Stres w pracy: 63

Średnia roczna pensja: 541,2 tys. zł

10. Technolodzy żywności

Stres w pracy: 62

Średnia roczna pensja: 352 tys. zł

9. Hydrolodzy

Stres w pracy: 62

Średnia roczna pensja: 396,0 tys. zł

8. Inżynierowie materiałoznawstwa

Stres w pracy: 62

Średnia roczna pensja: 457,6 tys. zł

7. Fizycy

Stres w pracy: 62

Średnia roczna pensja: 602,8 tys. zł

6. Projektanci przemysłowi

Stres w pracy: 61

Średnia roczna pensja: 334,4 tys. zł

5. Analitycy danych operacyjnych

Stres w pracy: 61

Średnia roczna pensja: 405,6 tys. zł

4. Inżynierowie chemicy

Stres w pracy: 61

Średnia roczna pensja: 501,6 tys. zł

3. Politolodzy

Stres w pracy: 61

Średnia roczna pensja: 545,6 tys. zł

2. Geografowie

Stres w pracy: 59

Średnia roczna pensja: 374,0 tys. zł

1. Matematycy

Stres w pracy: 57

Średnia roczna pensja: 492,8 tys. zł